Les brocantes sont-elles maintenues malgré le coronavirus ?

À Érize-Saint-Dizier, la brocante a été maintenue pour le plus grand bonheur des exposants, bien que leur nombre ait été limité. Compte-tenu du contexte sanitaire, plusieurs consignes doivent y être respectées scrupuleusement. Des restrictions qui ne sont pas toujours évidentes, mais que chacun suit à la lettre. En revanche, le port du masque n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/08/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.