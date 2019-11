"Les bronzés font du ski" fête ses quarante ans

Le 21 novembre 1979, l'Hexagone découvre sur le grand écran une bande d'amis qui dévalent les pistes de Val-d'Isère, dans "Les bronzés font du ski". Le film a fait rire près d'1,5 million de spectateurs dans le pays. Quarante ans après, nombreux se souviennent encore des phrases cultes de ce long métrage. Des scènes plus drôles les unes que les autres, ainsi que des cris devenus célèbres et utilisés dans la culture populaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.