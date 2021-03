Les bruits de la nature nous font du bien selon une étude

D'habitude, c'est à la population qu'on tend le micro. Cette fois, nous allons à la pêche aux sons. Capter le ruissellement de la rivière, le chant des oiseaux, ces bruits que produit la nature et qui nous font du bien. "Je pense que ça remplace largement une séance chez un psy", témoigne un randonneur. Des chercheurs canadiens se sont même penchés sur la question. Leur conclusion, le craquement du bois et d'autres murmures de la nature feraient baisser notre tension artérielle. Par la même occasion, ils réduiraient le stress et la douleur. A moins de s'installer au bord d'un ruisseau, une solution se présente pour que chacun puisse en profiter tous les jours. Cela se fait grâce à des enceintes. D'ailleurs, une enseigne qui en regorge témoigne que ces appareils n'ont jamais eu autant de succès. Pour 49 euros, on peut commencer la journée bercé par les gazouillis du rossignol ou l'écoulement d'une cascade. Il existe même des applications gratuites à cet effet sur le téléphone. Il y a le feu qui crépite, la grenouille qui croasse, la tourterelle qui roucoule, mais rien ne vaut tout de même l'original.