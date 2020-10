A Veyrines-de-Vergt, la mairie prévient les citadins des... bruits de la campagne

À Veyrines-de-Vergt, en Dordogne, le clocher sonne régulièrement et les coqs chantent très tôt. Les citadins qui viennent dans ce village ne devront donc pas s'attendre à y trouver le silence. D'ailleurs, l'équipe municipale vient d'installer un panneau pour prévenir les visiteurs qui n'aiment pas les bruits des campagnes, notamment ceux des animaux. Sans aucun doute, ils contribuent au charme de la campagne.