Les bugnes, une saveur de carnaval

C'est un petit bonheur qu'il retrouve chaque mois de février. Des beignets tout habillés de blanc dont les Lyonnais raffolent. Parlez-leur des bugnes, épaisses ou fines, ils seront intarissables : "C'est une tradition", "ma grand-mère en faisait, ma mère en faisait donc... c'est typiquement lyonnais". Une douceur inscrite au patrimoine de la ville que l'on dégustait à chaque mardi gras et qui a bercé leur enfance. Chaque boulangerie en prépare donc des montagnes : 450 kilos pour les pâtissiers de la Maison Peyrache. Et comme nos grands-mères, ils déploient des trésors de patience pour les fabriquer. Entre la moelleuse et la traditionnelle croustillante, le cœur des Lyonnais balance. Certains préfèrent les cuisiner eux-mêmes, comme Chantale. Pour elle, la meilleure recette est celle dont elle a hérité de sa mère. Elle les façonne et Robert les cuit, comme sa grand-mère à lui le lui a appris. Les amis, eux, sont là pour tester. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize, Q. Russell