Les bureaux de poste font défaut dans de nombreuses régions

Dans la Manche, seuls huit bureaux de poste sur une centaine sont ouverts pendant ce temps de crise. À Périers, certains habitants, qui n'ont pas de carte bancaire, ne peuvent plus retirer leurs prestations sociales. Pour aider ceux dans le besoin, la commune a délivré des bons alimentaires allant jusqu'à 50 euros. Et deux autres bureaux de poste ouvriront leurs portes dans le département dès lundi prochain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.