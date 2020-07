Les cabanes à fruits et légumes d'été s'installent au bord des routes

Les fruits d'été arrivent sur les étals des bords de route. À Tain-l'Hermitage (Drôme), les ventes se font sans intermédiaire et les produits sont bien frais. Une halte obligatoire pour les automobilistes. Avec moins de temps entre la cueillette et l'achat, c'est un choix gagnant tant pour les clients que pour les arboriculteurs. Ces producteurs passionnés vous attendront sur la route des vacances durant toute la saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.