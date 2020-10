Les cabarets mis à rude épreuve avec le Covid

Depuis la réouverture des cabarets à Ouilly-le-Vicomte (Calvados), la peur du Covid fait multiplier les annulations. Philippe Paliwoda, le copropriétaire du cabaret Le Chaudron Magik', va perdre 70% de son chiffre d'affaires cette année. Faute de spectateurs, seules les représentations du week-end sont maintenues et tous les artistes sont au chômage partiel. Si la situation dure, de nombreux cabarets pourraient définitivement baisser les rideaux.