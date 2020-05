Les cabinets des médecins généralistes commencent à se remplir

Les hospitalisations et admissions en réanimation continuent de baisser, avec 700 de moins en une semaine. Les médecins généralistes, eux, commencent à voir revenir les patients qui hésitaient à consulter de peur d'être contaminés. En région parisienne, le nombre de consultations a d'ailleurs doublé depuis le déconfinement. Mais certains ont quand même gardé le réflexe de la téléconsultation, dont les motifs ont évolué depuis quelques jours.