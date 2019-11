Les cabottes, l'emblème des anciens vignerons de Bourgogne

Les igloos de pierres, surnommés cabottes, datent du XIXème siècle. Ces maisonnettes, construites par les vignerons, leur servaient autrefois d'abris. Un endroit où ils pouvaient se reposer pendant les vendanges. En Côte-d'Or, on aperçoit encore les vestiges de ces monuments qui caractérisent la région de la Bourgogne-Franche-Comté. Un patrimoine qui participe encore à faire la renommée des vins de Bourgogne dans le monde entier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.