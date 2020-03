Les cadrans solaires, une culture montagnarde d'antan dans le Briançonnais

Les cadrans solaires ont vu le jour au 18ème siècle à Briançon (Hautes-Alpes). Aujourd'hui, les bâtiments de cette cité nichée à 1.200 mètres d'altitude cachent toujours ces œuvres d'art peintes sur la pierre. Dans la vallée de Serre-Chevalier, qui se trouve à quelques kilomètres de là, de nouvelles horloges solaires plus modernes ornent les maisons depuis les années 1980. Elles constituent une âme, une identité et un patrimoine auxquels les montagnards sont très attachés.