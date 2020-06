Les cafés et restaurants s'affairent pour accueillir les clients

Notre équipe s'est rendue dans un restaurant du 17ème arrondissement de Paris ce lundi. Sur place, les clients commencent à arriver petit à petit. L'établissement dispose d'une terrasse et d'un intérieur pouvant accueillir jusqu'à 40 couverts. En cuisine, c'est un peu la course car les légumes viennent d'arriver. Toutefois, le personnel s'active pour accueillir la clientèle.