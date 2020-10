Les cafetiers et restaurateurs toulousains suspendus aux annonces du ministre de la Santé

La menace de la "zone d'alerte maximale" pèse sur Toulouse, placée en "zone d'alerte renforcée" depuis une semaine. Jean-Luc Moudenc, maire de la ville, doit s'entretenir avec Jean Castex ce jeudi pour discuter d'un éventuel renforcement des mesures sanitaires, dont la fermeture des cafés et restaurants. Cette dernière inquiète les professionnels du secteur et sème l'incompréhension chez les habitants. Ils sont suspendus aux annonces, en fin de journée, d'Olivier Véran. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.