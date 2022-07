Les cahiers de vacances toujours à la page !

Les vacances sont synonymes de mer, de plage, mais aussi de cahier de vacances. Depuis des générations, ce dernier fait débat chez les grands et les petits : "Ce n’est pas moi qui l’ai choisi, c’est maman" ; "J’ai choisi le mien" ; "Pas de cahier de vacances, parce que c’est nul de travailler". Ce dernier avis est partagé par Nolan, dix ans, qui a un emploi du temps serré. Pour séduire, les maisons d’édition doivent redoubler de créativité. Quant aux déclinaisons sur tablette, ça ne prend pas. Stéphanie Banon, responsable d’une librairie, le confirme : "rien ne vaut le papier pour faire travailler les enfants. Ça reste incontournable". Une recette magique inventée dans les années 30 par un papetier visionnaire, Roger Magnard. Très vite, la formule est adoptée. Dans les années 80, ils ne font pourtant pas l’unanimité. Et depuis presque un siècle, la plus grande difficulté reste celle-ci : susciter chez les enfants l’envie d’ouvrir leur cahier de vacances. TF1 | Reportage P. Remy, A. Poupon, L. Jeanson