Les calendriers de l'Avent deviennent de plus en plus originaux

Environ douze millions de calendriers de l'Avent sont vendus chaque année. Avec originalité, le calendrier spécial sucrerie nous propose de faire un tour des spécialités régionales. Quant au calendrier spécial plateau de fromages, il sera livré en deux fois afin de conserver toutes leurs fraîcheurs. Puis, les professionnels ne manquent pas d'imagination pour rendre Noël magique, à l'exemple des calendriers spécial outillage, bougies et chaussettes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.