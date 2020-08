Les calissons du Roy René fêtent leurs 100 ans

La Provence est la capitale des calissons. Incontournables dans la région, ces petites douceurs sont une institution. Le Roy René perpétue la tradition depuis 100 ans. Un savoir-faire ancestral depuis quatre générations et une recette restée inchangée. Les calissons de cette usine sont composés d'amandes, de melon de Cavaillon et d'écorces d'orange confites. Environ 50 millions de calissons y sont produits chaque année, soit la moitié du marché mondial.