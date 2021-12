Les calissons : l'inimitable saveur de Provence

C'est une douceur connue dans le monde entier, qui porte en elle toutes les saveurs de la Provence. Les écorces d'orange, les amandes et le melon confit, voici la recette du calisson depuis plus de 140 ans dans cette confiserie près d'Aix-en-Provence. La pâte va cuire au bain-marie durant deux heures. Et juste avant d'arrêter la cuisson, Gilles vérifie que la préparation soit parfaite. Les confiseurs apportent ensuite les dernières touches avec un glaçage de sucre et de blanc d'œuf. Et si le calisson a une forme de losange, ce n'est pas un hasard. Le calisson remonte au XVème siècle lors du mariage du roi René. Son confiseur avait réalisé cette sucrerie. La légende raconte que le visage de la mariée se serait éclairé lors de la dégustation. Le pâtissier se serait alors exclamé en provençal, traduits en français par : "Ce sont des câlins". Depuis, la friandise s'invite chaque année sur la table de Noël des Provençaux. Le calisson traditionnel à la vanille se décline aussi avec d'autres parfums : citron, pistache, cassis ... pour varier les plaisirs. TF1 | Reportage P. Lefrançois, E. Pépin