Les camélias colorent l'hiver

Le camélia est la vedette du jardin en hiver. Ses pétales s'imbriquent à la perfection. "Ils sont magnifiques, des couleurs et des variétés de fleurs incroyables (...) C'est complètement enchanteur", exprime une passante. Depuis cinq ans, Nicolas Le Mouël veille sur les 1 200 camélias du jardin des plantes à Nantes (Loire-Atlantique). C'est l'une des plus grandes collections de l'Hexagone, un labyrinthe floral. "Le camélia résiste très bien au froid, c'est l'avantage de cet arbuste. Par rapport aux autres végétaux, c'est un peu la star de l'hiver", nous rapporte-t-il. Alain Ménard est aussi amoureux de ces fleurs venues d'Asie. Dans son jardin, il a planté 35 variétés de camélias. "Mon secret pour entretenir mes fleurs, beaucoup d'amour", explique-t-il. Et il faut également être passionné. Ses camélias seront en fleurs jusqu'au mois de mai. TF1 | Reportage P. Dumortier, R. Hellec, S. Guerche