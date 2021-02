Les camions à pizzas mis en péril par le couvre-feu à 18h

Certains camions à pizzas continuent difficilement de travailler à Marseille (Bouches-du-Rhône). En effet, c'est l'un des plats préférés des habitants. Mais depuis la mise en place du couvre-feu à 18 heures, la pizza ne se vend presque plus. Dans son camion, garé chaque jour sur le Prado, Déborah Cohen accuse le coup. Sa caisse se vide de plus en plus. Pour cette profession qui s'exerce habituellement à partir de 18 heures, le couvre-feu a tout bouleversé. Près de la place Castellane, un pizzaiolo ne vend plus que des portions de pizza. À deux euros la part individuelle, il ne fait plus son chiffre. Certains jours, il travaille même à perte. Les 57 camions à pizzas souffrent à Marseille. Certains ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires depuis un mois. Ils ne peuvent pas livrer, car ce n'est pas rentable pour eux. Avec cette épidémie, un professionnel du secteur craint de voir cette activité disparaître. Selon la Fédération nationale, un à deux camions à pizzas mettent la clé sous la porte chaque semaine dans l'Hexagone depuis le début de l'épidémie, que ce soit en ville ou à la campagne.