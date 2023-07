Les camions s'encastrent dans leurs maisons

La maison de Benjamin Mathieu ne tient qu'à un fil. À l'intérieur, on ne distingue même plus les pièces. Il y a deux semaines, un camion a percuté une voiture, puis défoncé la haie pour terminer dans la façade. Le problème, c'est la route nationale, juste devant chez lui. La RN19 traverse plusieurs villages, 8 000 véhicules par jour, beaucoup de poids lourds et des accidents récurrents. Tous les accidents ont lieu sur une portion de quinze kilomètres, certains mortels. Les riverains estiment que 60 personnes sont décédées en 30 ans. Les collectivités souhaitent dévier la route, mais rien n'est fait, le projet est au point mort depuis 20 ans. Pourtant, les plans de la déviation sont prêts. Les terres seront propriétés du département de la Haute-Saône en 2024, il ne reste plus qu'à construire. "Au niveau foncier, il n'y a aucun problème. Là, c'est l'argent qui manque", rapporte Bernard Klem, porte-parole du collectif "Riverains RN19". Au minimum, il faudrait 120 millions d'euros. Si des financements sont trouvés, les travaux pour la nouvelle route commenceront à l'été 2024. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin