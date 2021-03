Les campagnes de recrutement de saisonniers ont commencé

Aux Antibes (Alpes-Maritimes), le restaurant de plage "Epi Beach" démonté pour l'hiver sera prêt à accueillir des vacanciers dans un mois. "On commence à faire les embauches", confie son dirigeant Zouhair Belaych. Ici, il n'y a pas de permanent. Tous les salariés sont saisonniers. Il y a donc urgence à recruter même si ni le plagiste ni ses voisins ne savent exactement quand ils vont pouvoir rouvrir. Dans le "Cap d'Antibes Beach Hôtel", qui se refait une beauté avant l'ouverture, les contrats des saisonniers seront signés dans les semaines qui viennent quoi qu'il arrive. Près de 80 personnes vont être recrutées. L'établissement croule sous les demandes d'emploi. "Aujourd'hui, nous avons reçu à ce jour plus de 700 CV. Jamais en plus de 25 ans de recrutement saisonnier, je n'en avais reçu autant", témoigne le directeur général Franck Farneti. Aux Antibes, Pôle Emploi a créé un forum virtuel pour les emplois saisonniers. Paul, âgé de 20 ans, y recherche son job d'été.