Les campeurs profitent du soleil en Normandie

En ce début septembre, la Normandie aurait presque un air de Côte d'Azur. La météo est si clémente à Merville-Franceville-Plage, si bien qu'un camping fait le plein sur ce mois. Ce vendredi après-midi, la température devrait monter à plus de 23°C dans cette commune. Grâce au beau temps, le programme est déjà tout trouvé pour certains vacanciers.