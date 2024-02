Les campings font le plein... en février

Les allées sont déjà pleines. Dans un camping de l'Hérault, les vacances de février ont des airs de printemps. Les vacanciers viennent de tout le pays et de l'étranger... tous ont suivi le soleil. Un vacancier nous raconte : "On vient de l'Indre, côté Châteauroux, et chez nous, on a un temps plutôt maussade". Ce camping est ouvert toute l'année. Pour la gérante, la saison commence exceptionnellement bien. Elle nous explique : "On est à plus de 3/4 pleins, je pense qu'on pourrait peut-être bien remplir, à voir. Si le temps reste comme ça, je pense que toute la saison va être bonne, ça promet." Sur le littoral, la fréquentation en basse saison dépend en grande partie de la météo. Face au manque de neige en montagne, certains ont troqué le bonhomme de neige pour un château de sable. Un vacancier nous confie : "Là, c'est château de sable jusqu'à midi, après on ira déjeuner. Cet après-midi on ira se promener avec le vélo". Un programme de vacances, le thermomètre affichera près de 20 degrés ce mardi après-midi. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia