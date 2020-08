Les camps scouts ont-ils la cote malgré le coronavirus ?

Les camps scouts continuent d'attirer des dizaines de milliers de jeunes en été. Cette année, le coronavirus n'a pas eu raison de la tradition, même si la plupart des groupes sont restés sur le territoire français. Ce lundi, on part à la rencontre de scouts normands, du côté de Louviers (Eure). Les adolescents, âgés de 14 à 17 ans, doivent construire des radeaux de fortune avant de parcourir trente kilomètres à bord, à la force de leurs bras.