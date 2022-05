Les cantines scolaires bientôt plus chères

Au menu de la cantine ce mercredi, il y a des frites, du steak haché à la sauce tomate, de la carotte râpée en entrée et du yaourt en dessert. Les enfants ont le sourire. Cela coûte 3,80 euros pour les maternelles, 4,05 euros pour les grands. Jusque-là, tout va bien. Plus des deux tiers des enfants mangent à la cantine. Cette dernière est essentielle, mais sensible à l’inflation. Le prestataire cuisine à plus de 100 kilomètres, et tout augmente. La mairie a dû revoir ses tarifs, et ce sera 26 centimes de plus à la rentrée. Les parents serrent les dents. Le Conseil municipal n’avait pas beaucoup de choix. C’était soit casser le contrat, soit avoir recours à "une baisse de la qualité du choix des produits, chose qu’on n’a pas voulu faire", explique Régis Salic, maire de Saint-Étienne-de-Chigny (Indre-et-Loire). La commune paye déjà 30 % des repas. Elle prendra à sa charge la fin de l’année scolaire. En tout cas, les enfants espèrent une chose, qu’il y ait encore des frites à la rentrée. TF1 | Reportage J. P. Elme, P. Schély