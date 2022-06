Les carburants à plus de deux euros partout

Depuis des mois, les automobilistes ont du mal à faire le plein d'enthousiasme. Le carburant à plus de deux euros est devenu une généralité, jusqu'à 2,30 euros même par endroits, un constat qui prend vite des allures de désolation. Avec moins de concurrence et moins de volume de ventes, les prix en milieu rural ont donc tendance à être revus à la hausse. Et quand l'essence augmente, c'est un énième coup de frein sur le pouvoir d'achat. Dans cette station-service, pas une journée ne passe sans que le prix des carburants ne s'immisce dans les discussions. Danielle, elle, a changé ses habitudes en limitant les déplacements trop gourmands en kilomètres : "on prenait la voiture, on partait se balader, mais là, on le fait de moins en moins parce qu'on est à la retraite et qu'on n'a pas de grosses retraites, c'est trop cher". Pour d'autres en revanche, faire le plein est tout simplement devenu un luxe. Ce retraité a les yeux rivés en permanence sur les prix et sur son porte-monnaie. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive