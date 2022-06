Les carrelets, trésors de la Gironde

Plusieurs fois par semaine, Gilles Bonneau quitte la terre ferme pour se rendre à son carrelet. Depuis quinze ans, ce retraité partage les lieux avec ses deux frères. Et c'est parti pour trois ou quatre heures de pêche. Patiemment, Gilles Bonneau récupère et trie les poissons qui passent dans son filet. Construit au début du XXe siècle, les carrelets font depuis la joie de leurs propriétaires, mais l'entretien de ces cabanes perchées à huit mètres au-dessus des rochers est lourd. Lors de la tempête Xynthia, les trente pontons de Saint-Palais avaient même complètements disparu. Des carrelets comme celui de Gilles Bonneau, il en existe environ 500 le long de l'estuaire de la Gironde. Plus au sud, les cabanes sont protégées des assauts de l'océan. Dans le Médoc à Saint-Estèphe, on attend la marée montante pour traquer les crevettes. Christophe passe aux fourneaux. Accompagné d'un verre de Pineau des Charentes, l'apéritif est local. Voici comment se termine une partie de pêche sur l'estuaire de la Gironde et ce n'est que le début de l'été. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Devaux