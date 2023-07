Les carrelets : un plaisir au-dessus de l'eau

Au départ, nous pensions venir pêcher des poissons, grâce à un grand filet appelé carrelet. Mais après une dizaine de tentatives à la force des bras, nous avons compris que ce ne serait pas le cas. À l'origine, ces cabanes sur pilotis appartenaient à des pêcheurs. Aujourd'hui, elles servent avant tout à se retrouver seul ou avec des amis, au milieu de la nature. Pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent, Marie-Claude remonte des crevettes. Ici, on les mange frit à la poêle, accompagnées d'un verre de Pinot. En Charente-Maritime, chaque année, une dizaine de carrelets sont mis en vente. À contrecœur, Paul a décidé de se séparer du sien. Commerçant, il n'avait plus le temps de venir ici avec sa famille. Un petit coin de paradis qui a un prix. Ces cabanes coûtent 20 000 euros en moyenne. Il faut y ajouter les frais d'entretien, mais chaque année, les candidats sont nombreux. Attention quand même, ces cabanes n'ont pas de sanitaires et il est interdit d'y dormir. Rustiques, leur emplacement sur l'eau reste leur meilleur atout. TF1 | Reportage Y. Chembon, D. Bertaud, A. Veira