Les cartes routières toujours utilisées par un quart d'entre nous

À Janvry (Essonne), Isabelle sort fièrement son atlas routier. Pour elle, l'utiliser est bien plus facile que le GPS. Même si ce dernier est devenu un équipement presque indispensable, la carte routière est toujours bien utile. Les professionnels de la route le confirment : s'orienter avec cette dernière, c'est une sécurité supplémentaire. Plus de cinq millions de cartes sont encore vendues chaque année dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.