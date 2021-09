Les cartes scolaires, souvenirs d’une époque révolue

Au sous-sol de la maison, c’est une petite pièce de quelques mètres carrés où l’on trouve toutes sortes d’objets liés à l’école et des cartes scolaires qui ont marqué plusieurs générations d’enfants. Passionné depuis qu’il est à la retraite, Jean-Hugues Dupuy arpente les vide-greniers et les salles de vente à la recherche du moindre exemplaire. Il en possède aujourd’hui plus de 400 recto-verso, tous signés Rossignol. Certains évoquent la géographie, mais aussi l’histoire, la science ou les véhicules. Des cartes scolaires qui instaurent une nouvelle façon d’apprendre. L’histoire de ces cartes, c’est d’abord celle d’un couple d’instituteurs. Une activité florissante de la fin des années 40 au début des années 70. Philippe Rossignol, l’un de leurs six enfants, a conservé quelques archives, souvenirs d’une époque révolue. À Montmorillon (Vienne), cité de l’écrit, la qualité et la modernité des cartes Rossignol continuent d’impressionner.