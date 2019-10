Les castells, une vieille tradition catalane

Le castell est une prouesse collective réalisée par des groupes de passionnés. Il jaillit d'une foule compacte au cœur des villes. Cette tradition catalane est transmise de génération en génération depuis 200 ans. Elle est même inscrite à l'Unesco au patrimoine immatériel de l'humanité. Pour venir à bout de ce château, un mélange de force et de concentration s'impose. Pantalon blanc et chemise colorée obligatoire, chaque équipe représente un quartier de la ville devant un public ébahi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.