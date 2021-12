Les célèbres brise-lames de Saint-Malo remplacés

Ils font partie de la carte postale de Saint-Malo, mais subissent régulièrement les assauts du temps et de l'océan. Sur la plage du Sillon, plus de 500 brise-lames vont être changés. Les plus fragiles sont marqués par un point vert. Chaque nouveau tronc de chêne pèse 800 kg et mesure sept mètres de haut. Les pieux doivent être enlevés puis replantés dans le sable et la roche à plus de 200 mètres de profondeur. Une opération délicate. Vieux de 200 ans, les brise-lames de Saint-Malo portent bien leur nom. Et leur réputation n'est plus à faire en cas de tempête. Leur changement était indispensable. "En période hivernale, on a beaucoup de tempêtes qui font que la force de la vague vient s'abattre sur le mur de la digue. Et il faut absolument briser cette force afin de protéger la digue derrière", explique Sandrine Mary, chargée de mission de la Direction départementale des territoires et de la mer. Le chantier va s'étaler sur 800 mètres de plage et va durer jusqu'au printemps prochain, mais déjà, on se presse sur la digue. L'événement est rare. TF1 | Reportage N. Hesse, N. Resmann