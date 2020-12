Les célèbres crèches de Naples

Naples, une grande cité du Sud de l'Italie, est connue pour ses volcans mais pas uniquement. Dans les ruelles napolitaines, derrière les façades, des artisans préparent Noël. Ce sont les santonniers. Marco Ferrigno avait suivi les traces de son père Giuseppe. À six ans, il avait commencé à réaliser des santons un peu par amusement. Mais progressivement, il est devenu santonnier. Une grande partie des crèches des pays est fabriquée dans cette maison. Moulés, sculptés et habillés, les santons sont des véritables personnages. Avant de prendre vie, les corps sont construits sur une marionnette de tiges d'acier. Quant aux bras et aux jambes, ils sont en bois, tandis que les têtes sont en terre cuite. Marco Ferrigno possède des centaines de visages dans ses tiroirs. À chacun d'entre eux correspond une expression et un sentiment. Les crèches sont aussi des décors. La famille Capuano en réalise depuis quatre générations et utilise toujours le même bois. "Le liège est l'âme de la crèche, car il représente le rocher", explique Vicenzo Capuano.