Les centres de loisirs rouvrent progressivement

Après plus de deux mois de confinement, les enfants ont besoin de retrouver une vie sociale. Pour aider ceux qui n'ont pas encore pris le chemin de l'école, les municipalités organisent des ateliers de loisirs. A Vincennes (Val-de-Marne), six centres d'accueil ont donc rouvert avec 200 élèves concernés. Une initiative qui ravit les enfants mais surtout les parents. Par ailleurs, la mairie s'organise pour bientôt accueillir tous les bambins de la commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.