Les centres de thalassothérapie peuvent rouvrir dès ce week-end

Après cinq mois de fermeture, un centre de thalassothérapie à Roscoff (Finistère) peut enfin rouvrir ses portes. Une habituée a sauté sur l'occasion pour en profiter. "On a besoin de se détendre, de penser à autre chose, de ne penser à rien et de se faire juste du bien de manière assez simple", a-t-elle confié. Et ce n'est pas son mari dans la pièce d'à côté qui dira le contraire. Anaïs Talbot, spa manager, retrouve elle aussi ses marques. Néanmoins, les règles sanitaires restent très strictes : lavage des mains, port du masque en permanence et nettoyage. Cette réouverture reste partielle avec un restaurant fermé, mais un service en chambre. Et pour la piscine et le jacuzzi, il faut attendre un peu, même s'ils sont toujours en route. L'annonce de la reprise des soins a déjà un impact sur les réservations. Le centre reçoit beaucoup d'appels. La demande est donc là. Le climat reste incertain pour la cinquantaine de thalassos françaises. À Roscoff comme ailleurs, tous espèrent au moins faire un bon week-end de Pâques.