Les cerises de Céret de retour

Les yeux pétillent rien qu'à les voir sur les étals. Les premières cerises de la saison sont enfin là. Alors forcément, elles ont une saveur particulière. "Elles sont délicieuses, bien sucrées", confie un client. Cet habitant accourt de Perpignan. Il effectue plus d'une demi-heure de route toutes les semaines pour venir chercher ses cerises peu importe le prix. Ici, c'est huit euros le kilo. "Ça en vaut la peine. Je préfère payer plus, me déplacer et avoir de la qualité comme celle-là", précise-t-il. Selon Alice Fort, les clients sont en demande. "L'année dernière, on a eu une saison très compliquée parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. Du coup, je pense que cette année, les gens ont besoin de pouvoir profiter de nouveau", ajoute-t-elle. Les siennes sont toutes fraîches, cueillies dans les vergers juste à côté. Ce sont des fruits très délicats qu'il faut récolter au bon moment. Ici, les producteurs n'ont pas été touchés par le gel cette année. La pluie leur a fait quelques frayeurs en début de la récolte mais la saison s'annonce plutôt bien.