Les Cévennes aux couleurs de l'automne

Ici, c'est le terrain de jeu de ce photographe animalier. "Mon but, c'est d'observer les animaux", confie-t-il. Pour pouvoir photographier des renards, des chevreuils ou des lièvres qui sortent à l'aube, il faut se fondre dans le paysage et rester discret pour espérer faire une rencontre inoubliable. Ce matin-là, les animaux restent dans leur cachette. Ces amis sont natifs de Cévennes, mais chaque année à l'automne, c'est le même émerveillement. "On aime venir dans ces coins préservés, un peu perdus, avec des couleurs magnifiques", explique l'un d'eux. Le Parc national des Cévennes a été créé dans les années 70. Les touristes sont très souhaités, mais à l'arrière-saison, les habitants peuvent se l’approprier à nouveau. Un lieu chargé d'histoire, il suffit d'ouvrir l’œil pour voir son patrimoine gravé dans la pierre depuis le XIIe siècle. Les Cévennes étaient même à la frontière du royaume des Francs. Sur place, les couleurs de l'automne se retrouvent aussi dans les potagers. Dans sa ferme-auberge, Florence cultive des légumes de saison. C'est ça l'esprit cévenol. Notons enfin que le pélardon, fromage de Cévennes, un produit d'exception. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia