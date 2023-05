Les champions de la soudure et de la meuleuse

Sous le regard de leurs entraîneurs, travaillent les meilleurs espoirs français. Ils sont les plus rapides, les plus précis dans la catégorie métallerie. Ces jeunes de moins de 23 ans ont tous terminé premier aux sélections de leur région. Au championnat de France en septembre prochain, ils seront rivaux. Mais pour le moment, ils s’entraînent ensemble à Marseille (Bouches-du-Rhône). Cette fois, ils ont quelques heures pour réaliser une plateforme métallique. Ils sont accompagnés par des experts du métier, tous bénévoles. À chaque concours, il faut réaliser une œuvre en un temps limité. Dans le centre d’excellence à Marseille, certaines sont exposées. William Lassalzede, un des entraîneurs, a participé à plusieurs finales mondiales. Pour lui, il faut deux choses essentielles pour espérer y faire des étincelles, soit la patience et la persévérance. Voilà pourquoi il faut passer beaucoup de temps à l’entraînement. Cela vaut pour ce métier, comme pour les 60 autres qui sont en compétition. TF1 | Reportage M. Perrot, F. Miara