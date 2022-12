Les champions des pronostics

Il y en a qui ne veulent pas du tout tenter de faire des pronostics, d'autres sont plus téméraires. C'est le cas de ce groupe d'amis. Grâce à une application, ils sont une trentaine à participer à un championnat de pronostics. A la clé, il n'y a pas grand chose, si ce n'est le plaisir de participer : "c'est pour la bonne ambiance, on se chambre. Et puis comme d'habitude, plus on suit le foot, moins bien on est classé", "le dernier va devoir faire des crêpes". Il y a les pronostics entre amis, mais aussi entre collègues. Dans une entreprise spécialisée dans la fabrication d'étiquettes adhésives, on ne parle plus que de la Coupe du monde à la pause-café. Ils sont 60 sur les 80 salariés qui participent au concours organisé par l'entreprise. Là encore, ce ne sont pas les plus grands spécialistes de football qui sont les mieux classés. Pour information, ils ne sont pas nombreux dans l'entreprise à ne pas avoir pronostiquer une victoire des Bleus pour ce mercredi. TF1 | Reportage T. Coiffier, V. Pierron