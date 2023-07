Zidane, Barthez... Les champions du monde refont le match !

Ils n'étaient pas nés le 12 juillet 1998, mais c'est comme s'ils y étaient. Vingt-cinq ans après, Zidane a réuni Deschamps, Barthez, Lizarazu sur une pelouse d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) pour offrir un cadeau à ces spectateurs : rejouer tous ensemble comme à l'époque. Les supporters témoignent : "C'est un rêve qui devient réalité, de voir les champions du monde" ; "J'ai toujours voulu voir Zidane en vrai" ; "Les petits, ça leur fait découvrir un peu ce que nous on a vécu il y a 25 ans". Sur le terrain, les Bleus mouillent le maillot et le public en prend plein les yeux. Hors terrain, la folie "Bleus" est toujours intacte. Tout le monde a droit à son cadeau. Zinédine Zidane nous explique : "C'est aussi l'occasion aujourd'hui, 25 ans après, de leur dire merci, à toutes ces personnes-là, qui étaient aussi dans les tribunes". Une histoire et une joie qui se transmettent de père en fils. Mercredi, petits et grands ont vibré encore une fois. TF1 | Reportage P. Lefrançois, A. Chomy