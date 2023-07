Les champs de lavande victimes de leur succès

Ils sont des milliers à arpenter ces champs de lavande pendant la période de floraison. Des touristes qui, pendant un mois, sont à la recherche du cliché d'exception. Et c'est vrai qu'en photo, le rendu est époustouflant. Mais à y regarder de plus près, le constat est amer pour ce lavandiculteur. Depuis maintenant trois ans, Rémi Angelvin se bat pour préserver ses 110 hectares de lavande. Installation de panneaux préventifs et clôture à l'entrée de ses parcelles, mais rien n'y fait. Considéré comme le royaume de la lavande, le Plateau de Valensole est aujourd'hui victime de son succès. De quoi irriter parfois les visiteurs eux-mêmes. Responsabiliser les touristes sans les priver de ce panorama, c'est aussi le travail de cette famille de producteurs. Car les visiteurs sont aussi les premiers acheteurs. Et ils seront encore nombreux ces prochains jours à arpenter les allées. Avant que cet or bleu disparaisse, la récolte des lavandes débute la semaine prochaine sur le Plateau de Valensole. TF1 | Reportage A. Portron, P. Fontalba