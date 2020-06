Les champs de lavandes sont en fleurs en Provence

Le plateau de Valensole (Alpes-de-Haute-Provence) s'est habillé de son or bleu provençal. En effet, les champs de lavande sont en pleine floraison avec un parfum et des couleurs magnifiques. Chaque été, les touristes du monde entier viennent par milliers pour découvrir ce spectacle. En attendant, les lavandiculteurs ont leurs champs pour eux seuls. Dans le village, la vie reprend pour le plaisir des habitants.