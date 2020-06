Les chansons de nos régions : Coralie Die replonge Marseille dans une nostalgie agréable

Coralie Die chante depuis son enfance. Marseillaise d'adoption, celle-ci est tombée sous le charme de l'île du Frioul, où elle perpétue la tradition des titres apparus plus de 60 ans plus tôt. De Tino Rossi à Alibert en passant par Fernand Sardou, Coralie Die aime surtout les chanter dans les maisons de retraite de la région.