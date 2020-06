Les chansons de nos régions : le Pays basque, patrie de Luis Mariano

D'Hasparren à Bayonne, en passant par Biarritz et Anglet, tout le monde connaît les célèbres chansons de Luis Mariano. Michel Etcheverry, ancien champion de pelote basque devenu un ténor au fil des ans, perpétue la mémoire de ce grand chanteur. Selon lui, on retient facilement les chansons de Luis Mariano. D'ailleurs, elles ont traversé les années sans vieillir et les thèmes chantés sont restés les mêmes : l'amour, la beauté des choses et la fête.