Les chansons de nos régions : Rachel Joseph chante la beauté de Toulouse

Artiste et professeur de chant, Rachel Joseph chante depuis ses quatorze ans. Ce jeudi, elle nous berce avec des chansons variétés inscrites dans les mémoires populaires, accompagnée de Christophe Dorso, son musicien. Ils ont tout un répertoire propre à l'émotion qui rappelle les régions et réveille des souvenirs aux auditeurs. Appréciez son interprétation de Claude Nougaro ou encore de Nino Ferrer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.