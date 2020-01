Les chantiers de Saint-Nazaire renaissent

Les chantiers de l'Atlantique vont construire deux nouveaux paquebots pour l'armateur MSC, avec deux milliards d'euros de contrat à la clé. Près de quatorze millions d'heures de travail seront nécessaires pour venir à bout de ces deux géants des mers de 6 700 places. De quoi ravir les 3 300 salariés du site. Les navires seront livrés pour 2025 et 2027. Qu'en pensent les Nazairiens ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.