La foire au boudin à emporter de Mortagne-au-Perche

Dans la charcuterie d'Elisabeth et Thomas Habert, c'est le produit que tous les clients achètent. Le boudin noir est la spécialité de la maison. Ils en vendent plusieurs dizaines de kilos tous les jours. Et ce n'est pas l'annulation de la foire de Mortagne-au-Perche qui va dissuader les clients d'en manger. "Le boudin noir est incontournable. Ça fait partie de notre patrimoine", confie un habitant. Dans cette petite ville de 4 000 habitants, une grande fête est organisée à l'occasion de la foire au boudin et son concours, depuis 1963. Portées par les membres de la confrérie locale, plusieurs initiatives ont été imaginées pour célébrer ce produit phare malgré tout. "Grâce au dynamisme des professionnels de la charcuterie et de la restauration, il va se tenir quand même une foire à emporter. Ce qui permet de raviver la flamme du boudin", explique Jean-Claude Gotteri, grand maître de la confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin de Mortagne-au-Perche. Des plats et des animations sont donc à retrouver samedi au marché de la ville.