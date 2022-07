Les chasseurs aux côtés des pompiers

Comme chaque matin, Damien se rend à l'église de son village, transformée en camp de base pour les pompiers. Ils se retrouvent entre chasseurs. L'objectif est de soutenir les actions des soldats du feu. À l'intérieur de l'église, les équipes s'activent pour ravitailler au plus vite les pompiers. "La forêt, c'est notre domaine quand même, donc je pense qu'on peut apporter notre soutien aux jeunes qui nous soutiennent pour stopper les feux de forêt", affirme Joël Dugachard, chasseur. Pendant ce temps, Damien et la maire de Balizac (Landiras) font le point avec les pompiers pour repérer les équipes prioritaires. La tournée peut démarrer. Direction un point stratégique, là où les pompiers pompent l'eau de la rivière. Quelques conseils et de quoi donner un peu de courage. Le convoi se dirige ensuite vers un village voisin. Une vingtaine de pompiers de la Vienne a passé la nuit sur des lits de camp. En seulement quelques jours, un lien très fort semble s'être établi entre les chasseurs et les pompiers, tous unis pour la même cause : venir à bout de cet incendie. TF1 | Reportage A. Basar, S. Iorgulescu