Les chasseurs dégainent une campagne télé inédite

Lorsque la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais lui a proposé de participer à ce clip publicitaire, Sophie, 38 ans et chasseuse depuis quatre ans, n'a pas hésité. "On avait envie de montrer ce que c'était réellement la chasse comme nous on la vit ", a-t-elle confié. Une campagne publicitaire télévisuelle, la première de l'histoire de la Fédération nationale des chasseurs. L'objectif étant de mieux faire connaître la chasse au grand public, alors que deux tiers des Français se disent mal ou pas assez informés sur cette pratique. "On s'est rendu compte dans un sondage qu'on a fait il y a longtemps, que la plupart des gens qui ne connaissent pas la chasse la rejettent", explique Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs. Sauf que pour les associations de défense des animaux, cette campagne publicitaire ne montre pas la réalité. Pour la fondation Brigitte Bardot, le grand public est trompé. "Pour nous, c'est un conte où les chasseurs fantasment un peu leur pratique", lance Christophe Marie, porte-parole de la fondation.