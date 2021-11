Les chasseurs peuvent-ils endosser le rôle de policiers de proximité à la campagne ?

Utiliser la Fédération nationale des chasseurs (FNC) pour protéger l'environnement, cette idée du responsable national des chasseurs pourrait bien séduire dans les communes rurales. En effet, les incivilités touchent aussi les campagnes. "Je marche tous les matins et il y a des ordures partout, des masques et autres", témoigne un habitant. L'idée de Willy Schraen, président de la FNC , n'est pas de mettre une casquette de policier sur la tête des chasseurs. Le but est de proposer des services pour aider les maires ruraux dont les moyens sont insuffisants. Cela ne concerne pas tous les chasseurs, mais seulement quelques personnes assermentées. Ces dernières pourraient facilement aider les maires qui sont très demandeurs. Néanmoins, les rôles de ces chasseurs doivent être bien encadrés. C'est en tout cas l'avis des personnes qu'on a rencontré ce lundi matin. La plupart d'entre elles chassent ou ont des chasseurs dans la famille. Le président de la fédération proposera les services des sociétés de chasse au congrès des maires ruraux cette semaine. TF1 | Reportage E. Braem, C. Arfel